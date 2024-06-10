Ученые выяснили, как листовая зелень влияет на уровень сахара в крови

Ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии обнаружили, что потребление листовой зелени и овощей семейства крестоцветных (брокколи, брюссельской, цветной и белокочанной капусты) нормализует уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JСЕМ).

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В исследовании приняли участие более восьми тысяч человек старше 25 лет. В ходе первого этапа они заполнили специальные опросники для оценки качества питания. Отмечается, что ученые сосредоточились на оценке количества потребляемой участниками листовой зелени (салата-латука, шпината, рукколы, кинзы, укропа) и овощей семейства крестоцветных (брокколи, брюссельской, цветной и белокочанной капусты).

После этого исследователи взяли у участников образцы крови для определения уровней сахара, инсулина в сыворотке, также чувствительности к инсулину и функции β-клеток. Бета-клетки (β-клетки) поджелудочной железы играют первостепенную роль в гомеостазе глюкозы и производстве инсулина для нужд организма. Анализ проводился в 1999-2001 годах, с последующими обновлениями результатов в 2004-2005 и 2011-2012 годах.

Оказалось, что повышенное потребление овощей в целом было связано с более низким уровнем глюкозы в крови, в то время как увеличенная доля листовой зелени и крестоцветных овощей коррелировала с улучшением чувствительности организма к инсулину и нормализацией уровня этого гормона.

При снижении чувствительности к инсулину глюкоза из пищи не может проникнуть в клетки и ее уровень в крови повышается. Такое нарушение углеводного обмена повышает риск развития сахарного диабета второго типа, патологий сердца, сосудов и некоторых других заболеваний. Если клетки чувствительны к инсулину — его распределение в организме протекает нормально. Невостребованная глюкоза при этом не сохраняется в кровотоке и не разрушает стенки сосудов.

Ранее были названы продукты, снижающие риск сердечной недостаточности.