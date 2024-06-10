Доказано, что оптимисты живут дольше. Вот как им стать

Психологи утверждают, что польза от различных аффирмаций и других практик действительно есть. Например, исследования показывают, что оптимистичные люди обычно живут дольше и имеют лучшее здоровье.

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Известно, что психологическая концепция «самоэффективности» связана с карьерным успехом и другими положительными результатами. Благодаря аффирмациям можно повысить самооценку, уменьшить уровень стресса, упражнения на благодарность в целом полезны для здоровья, а восприятие всего в оптимистичном ключе позволит видеть возможности.

Когнитивно-поведенческая терапия — основа современной психотерапии — частично основана на идее, что ключом к улучшению психического здоровья является оценка обстоятельств и размышление о будущем более позитивно и конструктивно.

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Тем не менее полагаться исключительно на собственное мышление при достижении цели — плохая идея. Одно исследование показало, что люди, которые верили в эту концепцию, считали себя обычно более успешными, но также были больше склонны к рискованным инвестициям, считали, что смогут достичь большого карьерного и финансового успеха за короткий промежуток времени.

В целом позитивное мышление хоть и полезно, его одного всё же недостаточно. Кроме того, слишком нереалистичные цели могут иметь неприятные последствия. Например, они способны привести к разочарованию и неудаче.

Наиболее научно обоснованный способ стать оптимистичнее — это достижение позитивного настроя. Он повысит вашу мотивацию для достижения целей.

Каждый день уделяйте немного времени представлению себя в будущем после того, как вы достигли всего, чего мечтали. Также старайтесь открываться случайным возможностям. Вместо того, чтобы пытаться воплотить сразу все цели, будьте реалистами и потратьте некоторое время на обдумывание того, какие обязательства вам нужно взять на себя для их достижения.

Также специалисты советуют ежедневно тратить время на то, чтобы записать всё самое позитивное, что произошло с вами за 24 часа, а также одну вещь, за которую вы испытываете благодарность. Это поможет вам сформировать оптимистичный и реалистичный настрой.

Кроме того, потратьте некоторое время на принятие решения о том, какой цели вы хотите достичь. Затем представьте, как будет выглядеть ваша жизнь, если вы достигнете этого. Далее рассмотрите все препятствия на вашем пути и создайте план, основанный на «если/то», о том, как вы будете справляться с препятствием.

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