Микробиом полости рта связали с когнитивными способностями

Ученые из Университета Цзы Чи (Тайвань) обнаружили, что богатое разнообразие бактерий в полости рта коррелирует с более высокими когнитивными способностями и хорошим здоровьем мозга у пожилых. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition, Health, and Aging (JNHA).

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 60 до 69 лет. Сначала ученые собрали информацию об участниках — зафиксировали их индекс массы тела, этническую принадлежность, уровень образования, социальный статус, уровень потребления алкоголя, статус курения, уровень физической активности, наличие диабета и гипертонии.

После этого исследователи оценили микробное разнообразие полостей рта добровольцев путем лабораторного анализа бактерий в образцах специальной жидкости, которой участники предварительно прополоскали рот. На третьем этапе оценивались когнитивные способности испытуемых — они проходили специальные тесты на память, внимание, беглость речи. Повторное тестирование проводилось через год после начала исследования.

Результаты показали, что у лиц с более высоким альфа-разнообразием микробного состава полости рта реже наблюдалось возрастное снижение когнитивных способностей и исполнительной функции, а также была более низкая вероятность появления нежелательных изменений в памяти. Ученые предположили, что здоровый микробиом предотвращает развитие в организме системного воспаления, потенциально приводящего к дисфункции нейронов и ухудшению когнитивных навыков.

