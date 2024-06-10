Ученые: люди не чувствуют большинство эпизодов пилоэрекции

Ученые выяснили, что у людей часто возникают мурашки по коже, которых они не чувствуют. Исследование опубликовано в журнале Psychophysiology.

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Пилоэрекция (мурашки по коже) — физиологическая реакция организма на холод или страх. Животные используют ее, чтобы согреться или выглядеть угрожающе. Новое исследование показало, что для людей мурашки — это, скорее, рудимент, оставшийся от предков.

Участников эксперимента попросили просмотреть ряд позитивных видеоклипов, включая шоу талантов и трогательную рекламу. Испытуемые должны были нажать на специальную кнопку, когда чувствовали мурашки по коже. Одновременно оборудование считывало их температуру кожи, частоту сердечных сокращений, а также велась видеозапись кожи вблизи.

Большинство участников испытывали мурашки по коже чаще, чем они знали. При этом они обращали внимание на предплечья, игнорируя другие участки кожи.

Результаты показывают, что мурашки по коже возникают чаще, чем считалось. При этом люди могут не осознавать их. Это также означает, что появление мурашек может быть менее ценным индикатором настроения.

До этого врач рассказала, что частые мурашки могут быть связаны с дефицитом некоторых витаминов, а также с болезнями кожи.

Ранее ученые выяснили, что обоняние у муравьев может быть связано с психикой человека.