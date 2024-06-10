Создан искусственный лимфатический узел против рака

Ученые Университета Джонса Хопкинса создали искусственный лимфатический узел, способный лечить рак. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

© Lenta.ru

Для создания лимфатического узла размером 150 микрометров была использована гиалуроновая кислота, которая часто используется для создания биоразлагаемых материалов, такие как пластыри для заживления ран. Это вещество служит каркасом, к которому добавлены молекулы главного комплекса гистосовместимости (MHC) и антигены раковых клеток, активирующие Т-клетки.

Современные клеточные методы лечения рака требуют извлечения Т-клеток из организма пациента, манипулирования ими вне организма для распознавания определенного типа рака и введения обратно пациенту.

Для тестирования новой технологии ученые имплантировали мышам злокачественные клетки меланомы или рака толстой кишки. Через шесть дней после имплантации животным внедрили лимфатический узел и Т-клетки. Одна группа грызунов получала только лимфатический узел, вторая — только Т--клетки, третья — Т-клетки и антигены, а четвертая — и лимфатический узел, и Т-клетки.

Комбинация лимфатического узла, Т-клеток и антигенов способствовала лучшим показателям выживаемости по сравнению с другими группами. У этих животных также наблюдалась самая медленная скорость роста рака.

Исследовательская группа планирует провести дополнительные лабораторные исследования, чтобы добавить больше иммунных сигнальных молекул в лимфатический узел и привлечь больше иммунных клеток хозяина для борьбы с раком.