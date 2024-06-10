Исследование показало, чем опасен избыток соли в рационе

Избыток натрия в рационе, часто встречающийся в фастфуде, может быть связан с риском атопического дерматита, утверждают авторы нового исследования.

Как отмечают исследователи, ранее было доказано, что значительная часть обменного натрия в организме накапливается в коже, а также связь натрия с аутоиммунными и хроническими воспалительными состояниями. Кроме этого, в исследовании, опубликованном ещё в 2019 году, приводились данные о том, что содержание натрия в поражённой коже у пациентов с атопическим дерматитом (АД) было в 30 раз выше, чем в контрольной группе.

«Снижение потребления натрия было рекомендовано в качестве лечения атопического дерматита более века назад, но до сих пор не проводились исследования, изучающие связь снижения содержания натрия в пище с концентрацией натрия в коже или тяжестью АД», – комментируют учёные.



Чтобы выяснить, существует ли связь между более высоким уровнем потребления натрия и распространённостью, активностью и тяжестью АД на популяционном уровне, авторы обратились к Биобанку Великобритании, популяционной когорте, насчитывающей более 500 000 человек в возрасте 37-73 лет. Результаты работы были опубликованы в JAMA Dermatology, сообщает Медскайп.

Исследователи обратили внимание на данные по суточной экскреции натрия с мочой, а также наличие диагноза атопического дерматита (активной формы атопического дерматита) на основе диагностических кодов и рецептурных данных из электронных медицинских карт. Авторы использовали многомерные модели логистической регрессии, скорректированные с учётом большого объёма данных, чтобы измерить связь.

Исследователи наблюдали, что при многофакторной логистической регрессии увеличение суточной экскреции натрия с мочой на 1 г было связано с повышением вероятности атопического дерматита и увеличением его тяжести на 11%, а с повышением риска наличия активной формы АД – на 16%.

Чтобы подтвердить полученные результаты, исследователи оценили группу из порядка 13 000 участников Национального обследования состояния здоровья и питания в США (NHANES), используя объединённые данные из выборок 1999-2000, 2001-2002 и 2003-2004 годов.

Из 13 014 участников 796 сообщили о текущем АД и 1493 сообщили о факте АД в прошлом году. Исследователи заметили, что увеличение потребления натрия с пищей на 1 г в день было связано с более высоким риском текущего АД и несколько более высоким риском развития АД в прошлом году.

В будущей работе следует изучить, может ли изменение потребления натрия с течением времени повлиять на вспышки атопического дерматита и помогает ли это объяснить неоднородность реакции на новые иммуномодулирующие методы лечения, пишут авторы.