Обнаружен механизм развития рассеянного склероза

Исследователи из Университета Бирмингема и Каролинского института обнаружили возможный механизм развития рассеянного склероза из-за инфицирования вирусом Эпштейна-Барр (EBV). Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

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Специалисты изучили образцы крови людей с рассеянным склерозом, а также здоровых людей, инфицированных EBV, и людей, выздоравливающих от инфекционного мононуклеоза.

Оказалось, что Т-клетки, реагирующие на белки EBV, также распознают белки центральной нервной системы. Так, иммунная система может ошибочно атаковать миелиновую оболочку нейронов головного мозга, ошибочно распознавая их как вирусные белки EBNA1. Это явление называется перекрестной реактивностью.

Перекрестно-реактивные Т-клетки можно обнаружить как у людей с рассеянным склерозом, так и у людей без этого заболевания. Различия в функционировании этих иммунных клеток могут объяснить, почему лишь некоторые люди заболевают рассеянным склерозом после заражения EBV.

При рассеянном склерозе происходит разрушение миелина, что приводит к слабости и спастичности, когда мышцы непроизвольно сокращаются и напрягаются. Заболевание имеет аутоиммунную природу, то есть возникает при нежелательной реакции иммунной системы на клетки самого организма. Прогрессирование болезни выражается в ухудшении когнитивных функций и даже потере зрения.