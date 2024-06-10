Названа специя, которая защищает мозг от старения

Любители индийской кухни, использующие карри едва ли не каждый день, поступают дальновидно. Очередное исследование подтвердило, что куркума, входящая в состав приправы (а точнее, вещество куркумин, которым богаты корневища этого растения), защищает организм от хронического воспаления и связанных с ним нейродегенеративных процессов - проще говоря, замедляет старение головного мозга.

© Российская Газета

Мозг является метаболически очень активным органом, и для его нормальной работы ему требуется большое количество кислорода. Но в результате связанных с метаболизмом окислительных процессов в организме накапливаются свободные радикалы, которые влияют на развитие хронического воспаления. Накопление свободных радикалов в центральной нервной системе в течение жизни оборачивается прогрессированием нейродегенеративных процессов. Мозг с возрастом работает все хуже - это связано с ухудшением функции и структуры нейронов, также повреждаемых свободными радикалами.

В результате возникают возрастные нарушения: это и физические отклонения, например, ухудшение координации движений и равновесия, и когнитивные нарушения - память, речевые способности, обучаемость и т.д.

"Такие заболевания, как болезни Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона, боковой амиотрофический склероз (и другие нейродегенеративные заболевания) представляют собой серьезную угрозу для здоровья человека. Они становятся все более распространенными, в том числе и потому, что в последние годы увеличилось число пожилых людей", - отмечают авторы исследования.



Антиоксиданты (в частности, некоторые витамины и другие биологически активные вещества) борются со свободными радикалами и тем самым снижают их разрушающее влияние на организм.

"В последние годы было доказано, что несколько природных антиоксидантных соединений являются терапевтическими стратегиями, позволяющими замедлить или остановить прогрессирование нейродегенеративных заболеваний. Было продемонстрировано, что куркумин, извлеченный из корневища Curcuma longa, обладает полезными нейропротекторными свойствами. Кроме того, куркумин может быть полезен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний печени и почек. Он обладает широким спектром биологических свойств, проявляя противоопухолевые, пульмонопротекторные, антитромботические, противодиабетические и противовоспалительные свойства, а также антибактериальные, противогрибковые, гипотензивные, противовоспалительные и антигепатотоксические эффекты. Более того, он может действовать как противовирусное средство, подавляя репликацию широкого спектра вирусов, и также предлагается в качестве перспективной терапии для лечения и профилактики COVID-19", - отмечают ученые.



В Японии, например, и специю, и БАД с куркумином уже довольно давно применяют для сохранения ясности мышления у пожилых людей.

"Однако терапевтическая активность куркумина ограничена из-за его низкой растворимости в воде, быстрого биологического метаболизма, низкой биодоступности и ограниченной проницаемости гематоэнцефалического барьера", - предупреждают авторы исследования.



Поэтому если использовать только специю в качестве добавки к еде, этого может оказаться недостаточно для лечебного эффекта. "Инкапсуляция этого препарата в наночастицы может быть полезна для преодоления низкой растворимости, плохой биодоступности и неспособности проникать через гематоэнцефалический барьер и нейрональные мембраны", - отмечают ученые.