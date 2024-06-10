Названы эффективные методы борьбы с частым головокружением

Процедура окклюзии полукружных каналов в сочетании с декомпрессией эндолимфатического мешка эффективно избавляет людей от частых приступов головокружения при болезни Меньера. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neurology.

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В исследовании приняли участие девять пациентов (средний возраст — 56 лет) с болезнью Меньера. Им провели обе процедуры. В течение примерно двух лет наблюдения у всех пациентов практически прекратились приступы головокружения.

Болезнь Меньера – невоспалительное заболевание внутреннего уха, при котором в нем накапливается жидкость – эндолимфа. Симптомы могут включать частые головокружения и нарушения слуха.

До этого ученые выяснили, что болезнь Меньера может сопровождаться утолщением хориоидеи (сосудистой оболочки глаз). Это может означать, что болезнь Меньера — это нейрососудистая патология, так как хориоидея контролируется тройничным (лицевым) нервом.

Ранее ученые подарили глухим детям слух с помощью генной терапии.