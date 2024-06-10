В каком случае секс приносит пользу женскому здоровью

Секс может защитить женщин от негативного влияния стресса на здоровье. Об этом сообщает New York Post (NY Post) со ссылкой на ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

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В исследовании приняли участие 183 женщины в возрасте от 20 до 50 лет. Все они были мамами детей с расстройством аутистического спектра.

У тех, кто сообщил о как минимум одном акте сексуальной активности в течение недели наблюдения, был ниже риск метаболических расстройств. Его оценили по уровням инсулина и гормонов лептина и грелина.

Результаты могут означать, что регулярная сексуальная активность может защищать женщин от последствий хронического стресса: сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, инсульта и ожирения. Это может быть связано с положительным влиянием секса на сон или уровень стресса. Также было показано, что любая физическая активность снижает риск метаболических нарушений. Для подтверждения выводов требуется больше исследований, подчеркнули авторы.

Ранее ученые выяснили, как удушение во время секса влияет на женщин.