Ученые: пластырь с микроиглами помог мышам с алопецией отрастить волосы

Пластырь с микроиглами может помочь при очаговой алопеции — потере волос из-за ошибочной атаки иммунной системы на волосяные фолликулы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Advanced Materials.

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При очаговой алопеции нарушается работа Т-клеток иммунитета. Существуют препараты для их подавления при облысении, однако лекарства подавляют иммунную систему полностью, повышая риск рака и инфекций.

В новом исследовании ученые показали, что решить проблему доставки лекарств может пластырь с микроиглами. Он оказался эффективнее кремов и не вызывал стимуляции болевых рецепторов, которые расположены в коже.

Пластыри протестировали на мышах с аутоиммунным заболеванием: они получили терапию 10 раз в течение трех недель. Рост волос ускорился уже через три недели после начала лечения.

До этого ученый рассказал, что к потере волос может привести избыток «мужских» гормонов андрогенов, дефицит железа и других питательных веществ, а также прием нестероидных противовоспалительных средств.

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