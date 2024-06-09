Как удушение во время секса влияет на женщин

Согласно недавнему опросу, удушение во время секса практикуют до 58% молодых людей. Новое исследование показало, что это может иметь разрушительные последствия для мозга, сообщает Daily Mail.

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Ученые оценили структуру мозга 41 женщины, примерно половина из которых практиковала удушение во время секса хотя бы раз в течение 30 дней до исследования. У этих участниц обнаружили структурные изменения в областях мозга, связанных с памятью и мышлением, обработкой информации от органов чувств, эмоциями, распознаванием лиц, речью и принятием решений.

Ограничение кровообращения мозга при удушении может привести к потере нервных клеток или ухудшению их работы, объяснили ученые. Это возможно даже при удушении в течение 10 секунд. Дефицит кислорода заставляет клетки переключаться на «аварийные» источники топлива. При этом образуется молочная кислота. С кровотоком она попадает в сердце, почки и печень, повреждая их.

В исследовании 2022 года сообщалось, что женщины, которые испытали потерю сознания из-за удушения во время секса, склонны к травмам головного мозга, судорогам, двигательным и речевым расстройствам, а также к депрессии и агрессии. Однако авторы отметили, что связь может быть обратной: возможно, женщины с депрессией и другими расстройствами более склонны к рискованному поведению, в том числе удушению во время секса.

Ранее ученые выяснили, почему некоторых женщин влечет к психопатам и манипуляторам.