Как подготовиться к появлению болезни Х

Ученые научились создавать вирусы на основе расшифровки их генома и затем их оживлять. Это дает инструмент для быстрого реагирования при возникновении угрозы эпидемии, но и увеличивает риск появления новых патогенов, созданных искусственным путем. Как противостоять обеим угрозам, обсуждали эксперты в рамках панельной дискуссии ПМЭФ.

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"Чтобы успешно противодействовать инфекционным угрозам, необходимо объединять усилия в международном плане. И здесь мы сталкиваемся с проблемами, - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. - Первое - мы не всегда имеем объективные и полные данные о вспышках инфекций в мире, иногда они запаздывают, иногда отсутствуют совсем. Вот пример: ВОЗ сообщила о первой смерти от штамма H5N2 в Мексике, но произошло это в апреле, а информация стала доступна только сейчас. Если бы этот штамм обладал эпидемическим потенциалом, уверяю вас, мы бы уже столкнулись с большими проблемами".



Или еще пример: в одной из стран непростая ситуация с холерой, 500 смертельных случаев, с подозрением на инфекцию - 4500. Но с начала года эта информация не обновлялась, до сих пор не выложены сиквенсы возбудителя. Все это требует, с одной стороны, развивать международное сотрудничество, а с другой - усиливать противоэпидемическую защиту внутри страны.

Меры безопасности, разработанные в нашей стране, одинаково важны и для природных патогенов, и для искусственно созданных

"Болезнь Х может возникнуть в любой момент, и мы должны быть к этому готовы. В стране создана развитая сеть референс-центров для идентификации патогенов, налажено производство тест-систем, в том числе и экспресс-методом, - отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян. - Создан банк геномных последовательностей, осуществляется не только геномный, но и иммунологический надзор".

Российские ученые контролируют даже инфекции, которых в нашей стране нет. Завлабораторией ГНЦ "Вектор" Ильназ Иматдинов рассказал, что методы обратной генетики позволяют воспроизвести фрагменты генома вируса, даже если его нет в коллекции образцов, только на основании его сиквенса, а затем оживить и использовать для создания тест-систем и вакцин.

"Мы сделали эту работу с вирусом Нипах, который входит в десятку инфекций, объявленных ВОЗ приоритетными для создания вакцин. И, к примеру о штамме H5N2, мы можем очень быстро создать несколько сегментов этого вируса и на этой основе разработать тест-системы и прототип вакцины", - отметил Иматдинов.



Возможности современной микробиологии могут быть обращены как во благо людей, так и нанести огромный ущерб, - предупредил старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.

"Мы все помним о таком явлении, как хакерство. Причем во многих случаях это был просто спортивный интерес. Современный уровень развития биологии дает возможность смоделировать и дать жизнь новым патогенам и нельзя не учитывать эту угрозу", - сказал он.



"Да, новые вирусы создавать сегодня несложно. Синтетическая биология дает инструмент, который может быть очень опасным в руках людей без принципов. Поэтому меры защиты, разработанные в нашей стране, которые мы продвигаем и на международном уровне, одинаково важны и для патогенов, возникающих естественным путем, и для искусственно созданных инфекций", - заключила Анна Попова.