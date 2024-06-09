В России появятся собственные инновационные лекарства для лечения диабета

Сеченовский университет вместе с российскими фармпроизводителями разработают инновационные препараты для лечения сахарного диабета 2-го типа, которые на Западе уже считают прорывом в лечении и диабета, и ожирения. Соглашение о сотрудничестве было подписано на ПМЭФ.

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Речь идет о GLP-1 (глюкагоноподобный пептид - к этой группе относится препарат семаглутид, "Оземпик" производства Novo Nordisk, столь популярный у голливудских звезд), а также SGLT-2 (группа глифлозинов, обладающих сахароснижающим действием).

Уже в 2027 году предполагается вывести на российский рынок инновационную комбинацию GLP-1 и SGLT-2 - лекарство предназначено пациентам с сахарным диабетом второго типа и других метаболических нарушений. А в 2029 году начнется производство первого отечественного препарата GLP-1 - известно, что с его помощью можно лечить не только диабет, но и полинейропатию.

"Агонисты GLP-1 - это современный класс сахароснижающих препаратов, способных обеспечивать надежный гликемический контроль, снижение веса, а также уменьшать риски развития сердечно-сосудистых осложнений и нарушения работы почек. Их широко используют для лечения метаболических нарушений в Европе и США. Сегодня продажи GLP-1 составляют 55% от всех мировых продаж препаратов для лечения диабета второго типа. По прогнозу Bloomberg, к 2030 году продажи агонистов GLP-1 достигнут 800 миллиардов долларов в год", - пояснили в Сеченовском университете.



В России эндокринологи также успешно применяли семаглутид и другие препараты этой же группы, которые поставлялись из-за рубежа. Однако в последние годы ситуация осложнилась. Производство и поставки современных инсулинов в России Novo Nordisk сохранил, включая и специальные детские дозировки (продукты компании сейчас составляют около 30% всех инсулинов на нашем рынке). Но поставки семаглутида были сокращены, а потом и вовсе прекращены.

По официальным данным, в России - более 4,7 миллиона зарегистрированных больных сахарным диабетом второго типа и ежегодно их количество увеличивается на 6%. А число россиян с ожирением (индекс массы тела более 30), опять же по официальной статистике, составляет более двух миллионов человек. Но на сессии ПМЭФ, посвященной этой проблеме, и ведущие эндокринологи страны, и представители Минздрава говорили, что официальные данные драматически занижены, и на самом деле ожирение той или иной степени в России имеет почти каждый третий. Даже несмотря на то, что и пациенты, и даже некоторые врачи недооценивают серьезность ситуации и не считают ожирение эндокринным заболеванием, этот диагноз каждый год ставят 420 тысячам новых пациентов.

Появление отечественных аналогов GLP-1 и инновационных молекул этого класса позволит существенно повысить качество медицинской помощи и диабетикам, и людям с избыточным весом и ожирением. А выход на рынок отечественных ингибиторов SGLT-2 важен для пациентов, имеющих в качестве осложнения сердечную недостаточность или хроническую болезнь почек.

"Сегодня в Сеченовском университете выстроен полный трансляционный цикл разработки лекарств по самым высоким стандартам отрасли, - сообщил ректор Первого МГМУ академик РАН Петр Глыбочко. - На всех стадиях разработки мы сотрудничаем с лидерами российского фармацевтического рынка, выполняя как контрактные исследования, так и совместные проекты. Теперь одна из наших главных задач, как университета, который трансформируется в научный исследовательский медицинский университет мирового уровня, совместно с нашими партнерами создавать инновационные лекарства, в том числе и для лечения сахарного диабета".

Сегодня большинство препаратов GLP-1 производят в инъекционной форме - их нужно вводить в виде уколов. Российские ученые поставили задачу разработать лекарство, которое нужно будет принимать перорально один раз в день. Конечно, это важно для улучшения качества жизни пациентов.

Комбинация препаратов классов GLP-1 и ингибиторов SGLT-2 также позволит изменить схему лечения и вместо двух разных лекарственных средств в схеме лечения будет задействован один современный препарат.