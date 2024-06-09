Владельцам умных контактных линз придется плакать, чтобы аккумулятор не разряжался

Ученые из Наньянского технологического университета предложили заряжать аккумулятор умных контактных линз с помощью слез. Толщина аккумулятора составляет всего 0,2 мм, благодаря чему линзы будут комфортны в ношении.

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Для аккумулятора используется биосовместимый солевой раствор, заменяющий привычные литий-ионные батареи с легковоспламеняющимися материалами.

Заряжать новый аккумулятор можно как традиционным способом, так и химическим: его помещают в солевой раствор, далее глюкоза вступает в реакцию с ионами натрия и хлорида, происходит зарядка. Слезы в качестве солевого раствора тоже можно использовать, линзы тогда будут заряжаться на глазах в прямом смысле.

Пока емкости и напряжения аккумулятора не хватает для серьезных функций, в том числе для хранения данных и пользования интернетом, так что работа над линзами продолжается.

Умные линзы в первую очередь предлагают использовать для здоровья, например, они бы пригодились диабетикам для определения уровня глюкозы в крови.

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