Ученые назвали диету, снижающую риск смерти на 23%

Учёные из Бригамской женской больницы назвали неожиданную пользу популярной сейчас диеты. Оказалось, что она может снизить риск смерти на 23%.

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Речь идёт о средиземноморской диете. Выводы авторов были основаны на 25-летнем исследовании, в котором приняли участие более 25 тысяч первоначально здоровых женщин.

Оказалось, что строгое следование средиземноморской диете снижает риск преждевременной смерти от всех причин на 23%. Кроме того, было доказано, что рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми и рыбой, даёт преимущества как в отношении смертности от рака, так и от сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные обнаружили биологические пути, которые могут помочь объяснить такую связь: это изменения в биомаркерах метаболизма, воспаления, резистентности к инсулину. Результаты их работы опубликованы в журнале JAMA.