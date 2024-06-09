Как здоровье кишечника влияет на работу сердца и печени

Ученые проследили взаимосвязь между состоянием кишечника и работой сердца и печени. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщила директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

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По словам эксперта, количество бактерий внутри нас, которые ученые называют микробиомом, позволяет утверждать, что человек на 90 процентов состоит из микроэлементов. Каждый из них выполняет какую-то роль в организме. Кишечник человека содержит в себе свыше тысячи микроорганизмов, среди которых бактерии, археи, микроскопические грибы, в частности дрожжи, а также простейшие. Некоторые их них могут быть вредны здоровью, а другие — способствовать его укреплению.

— То, что микробиота влияет на сосудистый риск, — установленный факт. Есть огромное количество публикаций про ось «кишечник — сердце», и целесообразен поиск взаимосвязей между кишечной микробиотой и ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью, — рассказала Драпкина.



Особенно важной находкой исследователей является выявление четкой взаимосвязи между таким грозным осложнением, как желудочковая тахикардия, и сообществом архей, сообщило издание «MK».

5 июня стало известно, что возрастание числа больных онкологией толстого кишечника среди молодых людей может быть обусловлено чрезмерным потреблением энергетиков.