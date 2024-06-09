Ученые рассказали, как здоровье кишечника влияет на работу сердца и печени
Ученые проследили взаимосвязь между состоянием кишечника и работой сердца и печени. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщила директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.
По словам эксперта, количество бактерий внутри нас, которые ученые называют микробиомом, позволяет утверждать, что человек на 90 процентов состоит из микроэлементов. Каждый из них выполняет какую-то роль в организме. Кишечник человека содержит в себе свыше тысячи микроорганизмов, среди которых бактерии, археи, микроскопические грибы, в частности дрожжи, а также простейшие. Некоторые их них могут быть вредны здоровью, а другие — способствовать его укреплению.
— То, что микробиота влияет на сосудистый риск, — установленный факт. Есть огромное количество публикаций про ось «кишечник — сердце», и целесообразен поиск взаимосвязей между кишечной микробиотой и ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью, — рассказала Драпкина.
Особенно важной находкой исследователей является выявление четкой взаимосвязи между таким грозным осложнением, как желудочковая тахикардия, и сообществом архей, сообщило издание «MK».
5 июня стало известно, что возрастание числа больных онкологией толстого кишечника среди молодых людей может быть обусловлено чрезмерным потреблением энергетиков.