Названы органы, в которых оседает микропластик во время медицинских процедур

По данным портала environmental science & technology (es&t), исследование затронуло 15 пациентов, которые прошли операцию на сердце и сосудах. Ученые взяли у добровольцев образцы тканей сердца и крови сначала до хирургического вмешательства, а затем уже после него.

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Анализ показал наличие в пробах микрочастиц пластика:

полиэтилентерефталат (PET);

поливинилхлорид (PVC) и др.

Напомним, что размер гранул составляет от 20 до 500 микрометров. В тело человека они попадают при дыхании, употреблении воды или пищи. При этом исследований органов, которые напрямую не контактируют с внешней средой пока мало. Итоги данной работы стали доказательством существования косвенного пути, по которому микропластик попадает в кровоток.

Любопытно, что после операции число платкиа в крови уменьшилось, а вот его разнообразие, наоборот, увеличилось. Последнее свидетельствует, что микрочастицы попали в организм в ходе медицинских процедур.

Исследование подчеркнуло важность сокращения загрязнения окружающей среды пластиком.

Ранее стало известно, что американские ученые предупредили, повышенные показатели nPRS увеличивают риск инфаркта.