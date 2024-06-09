Между бессонницей и смертностью при раке яичников есть связь

По сведениям журнала EBioMedicine, бессонница и развитие эпителиального рака яичников с негативным прогнозом по излечению имеют генетическую взаимосвязь.

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Эксперты изучили данные 66 500 женщин, страдающих бессонницей или эпителиальным раком яичников. С целью проведения Менделевской рандомизации у тестируемых взяли биоматериал. Предстояло понять, как гены с определенными внешними признаками повлияли на другие свойства и связанные с этим риски.

Выяснилось, что бессонница:

в 60% становится причиной эпителиального рака яичников; в 50% повышает риск развития светлоклеточного рака яичников и высокодифференцированного серозного рака яичников;

становится причиной низкой выживаемости при инвазивном эпителиальном раке яичников.

Примечательно, что часть женщин генетически имеют склонность к бессоннице и раку яичников. Предположительно, это может быть связано с нарушением регулирования гормона лептина и активности сигнального пути Akt. Их некорректная работа провоцирует пролиферациию раковых клеток.

Ранее стало известно, что ученые из Томска нашли ген предрасположенности к метастазам рака легкого, впереди создание тест-системы.