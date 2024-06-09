Блокирование особой молекулы, которая приводит к образованию биоактивных липидов (жиров), может смягчить симптомы психических расстройств. Это показало исследование, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry.

Некоторые мутации могут привести к выработке биоактивных липидов в мозге. Из-за этого возникает дисбаланс между возбуждением и торможением в нервных цепях. В результате развиваются психические расстройства.

В предыдущих исследованиях ученые выяснили, что за активацию липидов в мозге отвечает белок аутотаксин. В новой работе они протестировали молекулу-блокатор аутотаксина на 25 пациентах. Препарат вызвал изменение мозговой активности, а также смягчил симптомы психических расстройств: тревожность, депрессию, низкую стрессоустойчивость.

По мнению исследователей, их результаты открывают новые перспективы для диагностики и лечения психических расстройств.