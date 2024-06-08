Российские ученые протестируют отечественную вакцину от менингита

Российские учёные испытают вакцину от менингита в клинических условиях.

© Ferra.ru

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завершают доклинические исследования новой отечественной менингококковой вакцины. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что вакцина должна войти в национальный календарь прививок, что сделает её доступной для всех россиян.

Кроме того, ФМБА завершило доклинические исследования пневмококковой вакцины, которая производится по полному циклу «от антигена до упаковки». Эта вакцина разработана с учётом потребностей россиян, включая самые распространённые и патогенные серотипы пневмококка. Важно, что она эффективна против антибиотикорезистентных штаммов, что повышает её эффективность.

Таким образом, новые вакцины от ФМБА не только помогут в борьбе с опасными инфекциями, но и укрепят здоровье нации. Включение этих вакцин в национальный календарь прививок обеспечит их широкое использование и защиту для всех граждан.