Wi-Fi сети могут фиксировать дыхание, сердцебиение и считать пульс

Так, если технология будет развиваться и получит массовое применение, можно будет отказаться от носимых устройств или, по крайней мере, снять с них часть задач по мониторингу базовых показателей здоровья владельца, снизив нагрузку на и без того небольшие аккумуляторы. Ведь удобно и постоянно отслеживать эти данные получится с помощью смартфона, который подключён к Wi-Fi-сети.

© Droidnews

Тут вспоминается, как в конце 2023 года демонстрировали возможность измерения пульса с помощью привычных нам наушников с шумоподавлением.

Совершенствованием технологии занимается тайваньская компания Delta. Она провела демонстрацию работы в рамках выставки Computex. Доктор Цикер Чиуэ показал, как с помощью сигналов Wi-Fi, исходящих и принимаемых смартфонами, можно анализировать помехи и различать частоту дыхания и сердцебиения, а также некоторых других жизненных показателей. Причём можно даже различать их для двух человек, находящихся рядом.

Оказалось, что Wi-Fi-сигналы достаточно чувствительны к небольшим движениям и изменениям окружающей среды. Измеряя и анализируя время достижения сигналом контрольной точки и углы излучения, удалось создать инструмент для отслеживания показателей человеческого организма.

Точно определение дыхания составляет 95% на расстоянии до 5 метров. Точность измерения сердцебиения — 83% с расстояния до 1 метра.

Используя это умение, можно наладить наблюдение за пациентами в больничных палатах или домах престарелых, сократив количество сенсоров и оборудования вокруг. Кроме того, можно будет «присматривать» за детьми или животными, оставленными в автомобиле, технологию также можно будет применять на складах, определяя изменения обстановки или для обследования мостов и прочих конструкций дистанционно.