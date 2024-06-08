Ученые начнут выращивать новые зубы у людей. Испытания стартуют в сентябре

Первые в мире испытания на людях препарата, способного регенерировать зубы, начнутся уже через несколько месяцев. Учёные надеются, что лекарство станет коммерчески доступным в 2030 году.

© Чемпионат.com

Исследование пройдёт в больнице Киотского университета с сентября 2024 года по август 2025 года. В нём будут участвовать 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один моляр. Если это испытание завершится успешно, стартует второй этап исследования: лечение опробуют на пациентах в возрасте 2–7 лет, у которых отсутствуют как минимум четыре зуба из-за врождённой патологии.

Как поясняют авторы, препарат деактивирует белок гена-1, связанного с сенсибилизацией матки (USAG-1), который подавляет рост зубов. Блокирование взаимодействия USAG-1 с другими белками стимулирует передачу сигналов костного морфогенетического белка (BMP), что запускает образование новой кости.