Ученые объяснили, чем грозит поздний отход ко сну

Ученые из Стэндфордского университета в США пришли к выводу, что поздний отход ко сну негативно отражается на психическом здоровье человека. Исследование опубликовали в научном журнале Psychiatry Research.

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Эксперты заключили, что не имеет значения, по какой причине люди поздно засыпают. В любом случае биологические часы организма играют ключевую роль в регулировании режима сна. Они расположены в гипоталамусе мозга и влияют на различные 24-часовые модели поведения, в том числе и на время сна.

Хронотип, предпочтение времени отдыха, оказывает колоссальное влияние на психическое здоровье. У тех, кто ложился спать поздно, чаще наблюдались поведенческие и психические расстройства, в частности, депрессия и генерализованное тревожное расстройство, указано в статье.

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