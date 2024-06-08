Люди ощутили больше «единения» с пинцетами, чем с похожими на руки протезами

В исследовании, опубликованном в журнале iScience, ученые обнаружили, что люди испытывают более сильное чувство единения с бионическими инструментами, напоминающими пинцеты, а не с человекоподобными протезами.

© Ferra.ru

С помощью виртуальной реальности участников тестировали на способность выполнять двигательные задачи как человекоподобными руками, так и инструментами, похожими на пинцет. Результаты показали, что участники быстрее и точнее выполняли задания с помощью инструментов, похожих на пинцет.

Исследование подчеркивает способность мозга адаптироваться к восприятию неантропоморфных инструментов как продолжения тела. Когнитивный нейробиолог Оттавия Маддалуно, возглавлявшая исследование, подчеркнула потенциальные последствия для дизайна протезов, предположив, что более простые, функционально эффективные инструменты могут быть более легко интегрированы пользователями, чем сложные, человекоподобные протезы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.