У активных стареющих мышей восстановились мозговые клетки

Австралийская научная группа провела исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что регулярные физические упражнения замедляют ухудшение когнитивных функций у мышей.

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Исследователи обнаружили, что процесс старения влияет на генную активность в различных типах нейронных клеток. Особенно заметные изменения происходят в микроглии — иммунных клетках мозга, которые играют ключевую роль в его функционировании.

Было выявлено, что систематические тренировки способны восстановить генетический профиль микроглиальных клеток, подвергшихся старению. Ученые также отметили, что физическая активность может снизить возрастное увеличение Т-клеток, которое влияет на иммунную систему.

Эти открытия могут стать фундаментом для дальнейшего изучения процессов старения и работы человеческого мозга.

Ранее сообщалось, что нагрев Мирового океана угрожает вымиранием морским организмам и экосистемам.