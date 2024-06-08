Чем опасен заменитель сахара

Практически во всех заменителях сахара содержится низкокалорийный ксилит. Именно он, по мнению ученых, повышает вероятность сердечного приступа или инсульта. Исследовательская группа провела эксперимент.

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Специалисты измерили уровень естественного ксилита в крови более чем у 3 тысяч участников после ночного голодания. И обнаружили, что люди с повышенным содержанием вещества имели примерно вдвое больший риск сердечного приступа, инсульта или смерти в течение следующих трех лет по сравнению с теми, чьи показатели находились в пределах нормы.

Кроме того, изучали влияние ксилита с помощью мышей, добавляли его в кровь и плазму в лаборатории, а также давали ксилитсодержащий напиток десяти здоровым добровольцам. Во всех этих случаях вещество активировало тромбоциты - компонент крови, контролирующий ее свертывание, пишет "Российская газета".

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