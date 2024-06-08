Ученые рассказали, чем опасен заменитель сахара
Практически во всех заменителях сахара содержится низкокалорийный ксилит. Именно он, по мнению ученых, повышает вероятность сердечного приступа или инсульта. Исследовательская группа провела эксперимент.
Специалисты измерили уровень естественного ксилита в крови более чем у 3 тысяч участников после ночного голодания. И обнаружили, что люди с повышенным содержанием вещества имели примерно вдвое больший риск сердечного приступа, инсульта или смерти в течение следующих трех лет по сравнению с теми, чьи показатели находились в пределах нормы.
Кроме того, изучали влияние ксилита с помощью мышей, добавляли его в кровь и плазму в лаборатории, а также давали ксилитсодержащий напиток десяти здоровым добровольцам. Во всех этих случаях вещество активировало тромбоциты - компонент крови, контролирующий ее свертывание, пишет "Российская газета".
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