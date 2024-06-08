Как хранить семя медоносных пчел в обычном холодильнике

Ученые Федерального научного центра пчеловодства России предложили пасечникам способ хранения семени трутней (самцов пчел) в холодильнике. Такой способ «заморозки» позволяет сберечь до 80% оплодотворяющей способности генетического материала для получения ранних плодных маток весной. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки РФ.

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На сегодняшний день самым «долгоиграющим» и высокотехнологичным способом хранения половых гамет медоносных пчел является заморозка в жидком азоте. Этот метод хранения позволяет сократить время весеннего оплодотворения пчелиных маток, необходимого для размножения пчел и дальнейшего существования пасеки. Однако такую сложную и дорогостоящую технологию невозможно применить на пасеке рядовым пчеловодам-любителям.

Специалисты ФНЦ «Пчеловодства» объяснили, что аналогом заморозки в жидком азоте может быть хранение половых гамет (сперматозоидов) медоносных пчел в обычном холодильнике при температуре около трех градусов Цельсия. Предварительно семя трутня нужно поместить в стеклянные капилляры, закупорить концы стерильной медицинской ватой и обварить натуральным пчелиным воском.

«Научная новизна разработки заключена в получении ранних плодных маток и сохранении пчелиных семей, осиротевших по разным причинам. Полноценные пчелиные семьи смогут больше собрать нектара с весенних медоносов, что в итоге положительно скажется на рентабельности всей пасеки», — рассказал «Газете.Ru» Алексей Гулов, заведующий лабораторией селекции и молекулярно-генетических исследований медоносных пчел, кандидат сельскохозяйственных наук ФНЦ «Пчеловодства».



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