Употребление фасоли снижает риск развития хронических заболеваний

Ученые из Университета Миннесоты провели исследование, в ходе которого выяснилось, что увеличенное потребление фасоли снижает риск развития серьезных хронических заболеваний. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Maturitas.

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Как уточняется, ученые проанализировали данные более 44 тысяч участников Национального исследования здоровья и питания США, чтобы выяснить, как употребление фасоли влияет на здоровье человека. Согласно полученным результатам, дополнительная порция этого продукта способствует увеличению содержания в организме магния, железа, фолиевой кислоты и клетчатки.

Кроме того, фасоль богата такими питательными веществами, как хлорофилл, каротиноиды, фенолы и флавоноиды. Эти компоненты снижают риск развития множества хронических болезней, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, артрита, диабета и Альцгеймера.