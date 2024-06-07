Врачи рассказали, какая болезнь сердца чаще встречается у мужчин, чем у женщин

Ряд исследований лаборатории ДеЛизы Фэйрвезер, доктора философии, показал, что витамин D по-разному влияет на работу сердца у женщин и мужчин. То же самое касается сердечно-сосудистых заболеваний, которые проявляются у разных полов по-разному.

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Миокардит — воспаление сердца, которое вызывается вирусной инфекцией и может привести к сердечной недостаточности. Эта болезнь редко встречается, однако в основном поражает мужчин в возрасте до 40 лет. Из-за миокардита может ухудшиться способность сердца перекачивать кровь, возможен даже мгновенный летальный исход. К сожалению, нет специфических инструментов для выявления этого заболевания на ранних стадиях.

В рамках исследования доктор Ди Флорио обнаружил различия в реакции мужчин и женщин на вирусную инфекцию. Эти различия включали также гены, которые активируются во время острой стадии миокардита.

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Оказалось, что у самок мышей с миокардитом задействованы гены, которые помогают работе митохондрий, а у мужчин эти же гены не были активированы.

Кроме того, специалист заметил, что у самцов при миокардите выталкивание крови от сердца к остальным частям тела происходит хуже, чем у самок грызунов. Эта разница связана с наличием иммунных клеток в сердце, то есть с признаком воспаления.

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