Ученые нашли микропластик во всех пробах мужской спермы

Группа китайских ученых под эгидой Государственного комитета по делам здравоохранения КНР обнаружила частицы микропластика во всех образцах мужской спермы, взятой на анализ. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

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Команда изучила биоматериалы, полученные от 36 здоровых мужчин, которые не работали на предприятиях, связанных с производством пластмассы. Целью проекта было изучить связь между микропластиком в организме со снижением уровня рождаемости во всем мире.

Каждый из образцов мужского семени смешивали с химическим раствором, а затем фильтровали для анализа под микроскопом.

Ученые нашли микропластик во всех 36 пробах. Более детальное изучение показало, что в сперме содержалось до восьми типов пластика, среди которых преобладал полистирол. Полистирол обычно используют в упаковочном пенопласте.

Команда также обнаружила, что сперматозоиды менее подвижны в семени, содержащим фрагменты поливинилхлоридного (ПВХ) пластика — основного материала для изготовления бутылок и других изделий. Этот факт может помочь объяснить падение фертильности в глобальном масштабе, отметили исследователи.