Ученые выяснили, почему женщин привлекают мужчины с психопатией

В исследованиях участвовали 210 студенток одного крупного вуза.

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Феномен влечения некоторых женщин к представителя сильного пола, обладающим психопатическими и другими негативными чертами личности, изучили американские психологи из Университета штата Арканзас. Результаты этих исследований опубликовал научный журнал Personality and Individual Differences.

Психопатия, наряду с нарциссизмом и макиавеллизмом, характеризуется более редким проявлением сочувствия, склонностью к манипуляции окружающими и зацикленностью на своей персоне. Не удивительно, что такие качества, как правило, мешают человеку поддерживать здоровые и долговременные романтические отношения с партнером.

Ученые задались вопросом, почему же женщины зачастую выбирают для себя партнеров, которым свойственны выше перечисленные качества. В исследованиях участвовали 210 студенток одного крупного вуза.

Одним из наиболее важных открытий стала роль болезненного любопытства при вступлении женщины в абьюзивные отношения, интереса и желания пережить опыт опасных ситуаций. Анализ показал, что именно это чувство побуждает женщин вступать в отношения с потенциально рискованными партнерами, возможно, для получения дополнительного опыта.

Утверждается, что женское болезненное любопытство часто связано именно с поведенческим, а не с аффективным влечением. То есть женщины заинтересованы узнать больше о мужчинах с темными чертами характера. Однако вовсе не обязательно, что при этом они испытывают к своим партнерам эмоциональное тепло.