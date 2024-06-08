Стало известно, когда российские пациенты получат вакцину против рака

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) глава Центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург, сообщил, что клинические испытания российской вакцины против рака планируется начать в начале 2025 года. Исследования на экспериментальных животных, которые получили вакцину, показали, что они продолжают жить, в то время как другие животные без препарата жили не более 22 дней.

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Гинцбург выразил надежду, что клинические испытания на людях начнутся уже в 2025 году. По его словам, в результате через полтора-два года в России появится инновационный препарат для борьбы с рецидивами раковых заболеваний и метастазированием. В основе вакцины лежит технология мРНК, аналогичная применяемой в вакцинах от COVID-19 от компаний "Пфайзер" и "Модерна".

Этот препарат предназначен для обучения иммунной системы человека распознавать раковые клетки и различать их от здоровых. Вакцину будут использовать у пациентов, уже столкнувшихся с раком, и каждый препарат будет создаваться индивидуально под конкретного пациента.