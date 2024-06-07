В Чувашии испытают биологические препараты для получения полезной продукции

Испытание биологических препаратов в агропромышленном комплексе планируется в Чувашии с целью получения полезной для здоровья продукции. Как сообщила пресс-служба компании "Иннопрактика", эта инициатива в рамках проекта "Иннагро" может быть реализована по соглашению, подписанному с правительством Чувашской Республики на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"В Чувашии будут испытывать биологические препараты в сельском хозяйстве для получения здоровой продукции. <…> Проект "Иннагро" инициирован "Иннопрактикой" в 2020 году с целью биологизации АПК и внедрения в производственную практику микробиологических разработок, среди которых - средства защиты растений, пробиотические кормовые добавки, консерванты для заготовки кормов и другие инновационные препараты", - говорится в сообщении.



По словам главы Чувашии Олега Николаева, которые приводятся в сообщении, проект позволит улучшить качественные характеристики сельхозпродукции и повысить ее конкурентоспособность, в том числе за счет экологической составляющей. Было подчеркнуто, что соглашение предусматривает развитие инновационной инфраструктуры и внедрение в АПК передовых российских технологий. В частности, стороны планируют развивать систему подготовки и раннего профессионального образования для агропромышленного сектора. Среди таких проектов - проведение в республике очных этапов Всероссийской олимпиады по агрогенетике для школьников "Иннагрика" и научных лагерей по агротеху.

"Соглашение позволит шире использовать потенциал АПК Чувашии. Правительство республики активно поддерживает инициативы в области развития аграрного образования, биологизации и геномной селекции для развития растениеводства и животноводства. Совместно мы сможем способствовать обеспечению мотивированными высокопрофессиональными кадрами и внедрению передовых технологий в АПК региона", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора компании "Иннопрактика" Натальи Поповой.



Николаев добавил, что в республике сформирована взаимоувязанная система подготовки кадров для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Это уникальная для России практика, когда основам профессии начинают учить с детского сада в агролабораториях, далее - в агроклассах в школах республики <…>, затем получение среднего и высшего профессионального образования в техникумах и профильном вузе", - подчеркнул глава Чувашии.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.