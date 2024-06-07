Ученые из Томска нашли ген предрасположенности к метастазам рака легкого, впереди создание тест-системы
По данным ГТРК «Томск», представитель лаборатории НИИ онкологии Томского НИМЦ Татьяна Геращенко уточнила, что анализ ДНК человека может помочь в расшифровке структуры всех его генов. Для этого нужно предоставить образец своей крови в лабораторию. Затем специалисты при помощи секвенатора найдут в ней участки с «генетическими ошибками».
Томские эксперты создали специальный чип, который оценивает образцы ДНК на способность выделения гена метастазирования. Устройство и образец крови помещают в прибор для электрофореза и производят анализ.
Цель специалистов - выявить сбой в работе гена TGOLN2, который контролирует изменение межклеточного общения.
«Изменения в этом гене специфичны и характерны для пациентов с высоким риском метастазирования», — заявил завлабораторией НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгений Денисов.
Открытие особенности данного гена позволит создать эффективные тест-системы для определения онкологии.
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