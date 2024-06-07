Ученые из Томска нашли ген предрасположенности к метастазам рака легкого

По данным ГТРК «Томск», представитель лаборатории НИИ онкологии Томского НИМЦ Татьяна Геращенко уточнила, что анализ ДНК человека может помочь в расшифровке структуры всех его генов. Для этого нужно предоставить образец своей крови в лабораторию. Затем специалисты при помощи секвенатора найдут в ней участки с «генетическими ошибками».

Томские эксперты создали специальный чип, который оценивает образцы ДНК на способность выделения гена метастазирования. Устройство и образец крови помещают в прибор для электрофореза и производят анализ.

Цель специалистов - выявить сбой в работе гена TGOLN2, который контролирует изменение межклеточного общения.

«Изменения в этом гене специфичны и характерны для пациентов с высоким риском метастазирования», — заявил завлабораторией НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгений Денисов.



Открытие особенности данного гена позволит создать эффективные тест-системы для определения онкологии.

Ранее стало известно, что ИИ помог маммографам из Дании лучше выявлять рак молочной железы и снизил нагрузку на врачей на 30%.