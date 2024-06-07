Ученые обнаружили в мозге «симулятор» будущих событий

Американские ученые из Нью-Йоркского университета и их коллеги из других стран изучили, каким образом мозг человека просчитывает будущие события и принимает решения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

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Команда отметила, что за моделирование возможных сценариев отвечает префронтальная кора.

«Префронтальная кора действует как «симулятор», мысленно проверяя возможные действия, используя когнитивную карту, хранящуюся в гиппокампе. Более глубокое понимание этих механизмов мозга может в конечном итоге улучшить лечение расстройств, влияющих на способность принимать решения», — отметил один из авторов статьи, доцент кафедры психологии Марсело Маттар.



Специалисты разработали вычислительную модель для прогнозирования активности мозга во время планирования. Компьютерная симуляция была признана воспроизвести обмен данными между префронтальной корой и гиппокампом. В повседневной жизни эта возможность позволяет людям быстро адаптироваться к новой среде, например, продумать новый маршрут, если основная дорога оказалась заблокирована.

Ученые проверили модель, используя как поведенческие, так и нейронные данные. Чтобы оценить способность алгоритма прогнозировать поведение, нейробиологи провели эксперимент, измеряя, как люди перемещаются по виртуальному лабиринту на экране компьютера и сколько времени им приходится думать перед каждым шагом.

Чтобы подтвердить предсказания модели о роли гиппокампа в планировании, исследователи проанализировали нейронные записи крыс, перемещающихся по физическому лабиринту, сконфигурированному так же, как и в опыте на людях.

В экспериментах на людях мозговая активность участников отражала больше времени на размышления, прежде чем действовать при навигации по лабиринту. В экспериментах на грызунах нейронные реакции животных при движении по лабиринту напоминали симуляцию модели.

По словам авторов исследования, их работа предоставила фундаментальные данные о том, как мозговые цепи позволяют обдумывать предстоящие действия.