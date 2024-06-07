Ученые рассказали о влиянии головоломок на мозг

Интеллектуальные игры (судоку, Вордли и другие) не развивают умственные способности. Однако они улучшают настроение и повышают самооценку. Данных преимуществ для психики достаточно, чтобы рекомендовать игры для тренировки мозга, головоломки и викторины. Это показало исследование, опубликованное в International Journal of Human–Computer Interaction (Int. J. Hum. Comput).

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Согласно заявлению группы ведущих нейробиологов, не существует убедительных доказательств того, что игры для тренировки мозга могут улучшить когнитивные способности. Новое исследование показало, что эти игры все же полезны: они способствуют оздоровлению психики.

Ученые проанализировали тысячи отзывов пользователей о приложениях для тренировки мозга Lumosity, Elevate и Peak. Они использовали автоматический анализ текста. Многие игроки отметили, что стали чувствовать себя лучше и увереннее, даже если не увидели преимуществ для интеллекта. Регулярное преодоление испытаний в играх может формировать чувство уверенности и независимости.

«Удовольствие — это мощная личная, экономическая и культурная сила, которой следует уделять более значительное внимание», — подчеркнули авторы.



Интеллектуальные игры (судоку, Вордли и другие) не развивают умственные способности. Однако они улучшают настроение и повышают самооценку. Данных преимуществ для психики достаточно, чтобы рекомендовать игры для тренировки мозга, головоломки и викторины. Это показало исследование, опубликованное в International Journal of Human–Computer Interaction (Int. J. Hum. Comput).

Согласно заявлению группы ведущих нейробиологов, не существует убедительных доказательств того, что игры для тренировки мозга могут улучшить когнитивные способности. Новое исследование показало, что эти игры все же полезны: они способствуют оздоровлению психики.

Ученые проанализировали тысячи отзывов пользователей о приложениях для тренировки мозга Lumosity, Elevate и Peak. Они использовали автоматический анализ текста. Многие игроки отметили, что стали чувствовать себя лучше и увереннее, даже если не увидели преимуществ для интеллекта. Регулярное преодоление испытаний в играх может формировать чувство уверенности и независимости.