Ученые создали оральные инсулиновые капли для лечения диабета

В Университете Британской Колумбии (UBC) появилась революционная разработка в области лечения диабета, дающая надежду миллионам людей, страдающих этим заболеванием. Ученые из лаборатории Ли разработали метод с использованием пероральных инсулиновых капель, которые обеспечивают безболезненное введение и эффективное усвоение.

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Эти капли, обогащенные уникальным пептидом, проникающим в клетки, облегчают поступление инсулина в кровь. Ведущий исследователь Ших-Дар Ли подробно рассказывает о пероральной доставки инсулина и подчеркивает роль пептида как направляющей силы. Доклинические испытания демонстрируют эффективность этого подхода, подчеркивая его потенциал для замены обычных инъекций инсулина.

Учитывая, что более 11,7 миллиона канадцев страдают диабетом или преддиабетом, эта инновация может изменить схему лечения, улучшив приверженность пациентов к лечению и качество жизни. Замысел Ли не ограничивается удобством: он стремится снизить риск осложнений, связанных с традиционными методами введения инсулина.