Новосибирские специалисты создали VR-тренажер для помощи детям с СДВГ

Новосибирские специалисты в области нейропсихологии создали перспективный VR-тренажер "VR-MOZG" для помощи детям школьного возраста с СДВГ. В разработке разбирался журналист издания «BFM – Новосибирск».

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Тренировки в виртуальной реальности позволят скорректировать нарушения работы нервной системы у детей, обеспечивая эффект эмоционально-волевой включенности ребенка за счет игрового и мультипликационного компонента. В процессе занятий ребенок взаимодействует с различными персонажами в виртуальном мире.

По словам руководителя нейропсихологического центра "Мозговичок" и клинического психолога Натальи Фромм, в VR-тренажер интегрированы профессиональные нейропсихологические занятия, дополненные познавательными элементами.

"Уверенность в перспективности этого проекта обусловлена дефицитом специалистов в данной области при большом количестве детей, нуждающихся в коррекционных занятиях. Разработка позволит проводить занятия практически в любом месте без привязки к медицинским учреждениям. Необходимым оборудованием является только шлем виртуальной реальности, а связь со специалистом для оценки эффективности занятий поддерживается дистанционно", - отметила Наталья Фромм.



Дизайн игровой механики занятий завершается, и планируется запустить нейротренажер в режиме тестирования осенью 2024 года. Первыми участниками станут дети в возрасте 7-10 лет.