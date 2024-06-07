Ученые выяснили, что диета отца еще до зачатия влияет на здоровье детей

Исследование, проведённое в Мюнхенском университете им. Гельмгольца, показало: диета отца до зачатия может повлиять на здоровье будущих детей, а именно – на их восприимчивость к метаболическим заболеваниям. Выводы учёных должны помочь в организации профилактической работы с мужчинами.

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Для своего исследования учёные использовали данные когорты LIFE Child, которая включает информацию о более чем 3 000 семей. Анализ данных показал, что масса тела отца влияет на вес детей и их предрасположенность к метаболическим заболеваниям – передаёт neurosciencenews.

Для углубления результатов был проведён эксперимент с участием лабораторных животных. Мышей кормили пищей с высоким содержанием жиров. Это оказало воздействие на репродуктивные органы животных, в том числе, на придатки яичек, где созревают свежеобразованные сперматозоиды. Сперматозоиды, подвергшиеся воздействию диеты с высоким содержанием жиров, привели к появлению потомства с повышенной склонностью к метаболическим заболеваниям.

Учёные изучили особые малые молекулы РНК в сперматозоидах – фрагменты митохондриальной тРНК, которые играют ключевую роль в наследовании факторов здоровья. Эти фрагменты из сперматозоидов были обнаружены в ранних эмбрионах, что оказывало значительное влияние на экспрессию генов, на развитие и здоровье потомства.

Авторы выдвинули гипотезу, что такие заболевания, как диабет и ожирение, передаются через эпигенетические механизмы из поколения в поколение. И дали рекомендации по проведению профилактической работы с мужчинами для предотвращения таких последствий.