Ученые выяснили, что лекарство от рака на самом деле разрушает организм пациента

EMBO Repots: учёные обнаружили губительный эффект у лекарства от рака. Ранее биохимики разработали препарат, который успешно боролся с онкологией. Он в итоге подавлял фермент, необходимый для роста и развития раковых клеток. Вот только учёные не учли одного — похожий фермент требовался и для полезных целей. Подробнее о том, к чему пришли исследователи, — далее в материале.

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Новое открытие учёных

Биохимики из Вюрцбургского университета выяснили, что препарат от рака, на который было столько надежд, на самом деле обладает страшным побочным эффектом.

Как он работал? Содержащийся в нём ингибитор нарушал стабильность фермента USP28, который нужен для синтеза белка убиквитина. Тот, в свою очередь, участвовал буквально во всех процессах организма. Из-за этого раковые клетки не могли делиться, расти и развиваться.

Однако этот ингибитор влиял не только на USP28, но и на USP25, который нужен для иммунной системы. Из-за препарата он не мог участвовать в биохимических процессах организма и разрушал и без того слабый иммунитет пациентов, сообщил журнал EMBO Repots.

Продукты от рака

Если иметь онкологию не хочется, диетолог Джонс посоветовала добавить в рацион 9 продуктов. По её мнению, они помогут защитить организм от рака. Подробнее об этом можно узнать здесь.