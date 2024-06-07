Кетогенная диета является популярным методом снижения веса. Между тем новое исследование учёных из Центра медицинских наук Техасского университета показало, что такой рацион может вызвать клеточное старение во многих органах, включая сердце и почки. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

В основе кето-диеты лежит употребление продуктов с содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Уже доказано, что такое питание способствует снижению веса и имеет ряд других преимуществ для здоровья.

В новой работе учёные обнаружили, что длительные кето-диеты вызывают клеточное старение в нескольких органах, в том числе в сердце и почках. По мнению авторов, этого можно предотвратить, прервав диету.