В РФ ученые начнут выявлять две болезни ЖКТ с помощью проверки ДНК

По данным научной организации, теперь выявить риск возникновения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки на ранних стадиях можно при помощи анализа ДНК. Предполагается, что разработанная в НИУ БелГУ модель позволит врачам обнаружить генетическую предрасположенность к данным болезням и вовремя предотвратить их развитие.

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Напомним, что язва из-за активности бактерии Helicobacter pylori приводит к перфорации тканей желудка, кровотечению и тем самым угрожает жизни пациента. Всего на Земле этой болезнью страдают 5−10% взрослого населения.

Генетический анализ в будущем выявит индивидуальные процессы организма и тем самым предупредит язвенные процессы. Новая методика не имеет аналогов за рубежом.

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