Ученые выяснили, что форма иммунных клеток влияет на ответ на инфекции

Ученые из ETH Zurich выяснили, что форма иммунных клеток — Т-лимфоцитов — влияет на их будущее. Исследование показало, что пространственная организация внутренних структур Т-лимфоцитов предопределяет их функцию — стать быстродействующими клетками-киллерами или клетками памяти.

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Т-лимфоциты с вмятинами в ядре превращаются в мощные клетки-эффекторы, уничтожающие патогены. Клетки с круглым ядром развиваются медленнее и становятся клетками памяти, защищающими организм от повторных атак.

Ученые использовали сложные методы микроскопии и машинное обучение для анализа изображений иммунных клеток, полученных от доноров крови. Было обнаружено, что клетки с вмятинами в ядре быстрее активируются за счет усиленного притока ионов кальция.

Ученым предстоит выяснить, каким образом организм регулирует соотношение разных типов Т-лимфоцитов.