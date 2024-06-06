Названы параметры тела, по которым можно судить о здоровье

Ученые из Пекинского университета китайской медицины установили, что определенные показатели индекса округлости тела (BRI), в который входят рост, окружность талии и окружность бедер, могут сигнализировать о заболеваниях сердца и мышечной атрофии. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Измерение веса помогает врачам определить, кто в большей степени подвержен риску летального исхода, связанного с ожирением. Однако, недавние исследования показали, что традиционные измерения жировых отложений, такие как индекс массы тела (ИМТ), могут не предоставлять достаточных данных для оценки распределения жира.

Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, ученые предложили оценивать состояние здоровья по индексу округлости тела (BRI — body roundness index). Он высчитывается исходя из показателей роста, окружности талии и окружности бедер.

В ходе исследования с участием 32 995 человек ученые доказали, что у людей с низким показателем BRI (высоким ростом, узкой талией и бедрами) риск летального исхода по всем причинам был повышен на 25%. Исследователи подчеркнули, что очень низкий BRI может характеризоваться недоеданием, переутомлением, снижением толерантности к физическим нагрузкам и мышечной атрофией.

Одновременно с этим, высокий BRI (большой объем талии и бедер при невысоком росте) был в значительной степени связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и рака.