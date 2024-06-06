Ученые выяснили, какой сахарозаменитель повышает риск возникновения инсульта

Безопасность заменителей сахара вновь ставится под сомнение. Согласно исследованию, опубликованному в четверг в European Heart Journal, исследователи из Кливлендской клиники связали низкокалорийный заменитель сахара ксилит с повышенным риском сердечного приступа, инсульта или смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

© РИА Новости

Ксилит - это сахарный спирт, который в небольших количествах содержится во фруктах и овощах, кроме того, его вырабатывает организм человека. В качестве добавки он выглядит и имеет вкус сахара, но содержит на 40 процентов меньше калорий. Он используется в гораздо более высоких концентрациях, чем встречается в природе, в жевательной резинке без сахара, конфетах, зубной пасте и выпечке.

В прошлом году та же исследовательская группа обнаружила аналогичную связь сердечных заболеваний с популярным заменителем сахара эритритом. Использование заменителей сахара значительно возросло за последнее десятилетие, поскольку в мире растет обеспокоенность по поводу роста показателей ожирения.

В ходе исследования врачи измерили уровень естественного ксилита в крови более чем 3000 участников после ночного голодания. Они обнаружили, что люди, чьи уровни ксилита помещали их в верхние 25 процентов исследуемой группы, имели примерно вдвое больший риск сердечного приступа, инсульта или смерти в течение следующих трех лет по сравнению с людьми из нижней четверти. Исследователи также кормили ксилитом мышей, добавляли его в кровь и плазму в лаборатории и давали ксилитсодержащий напиток десяти здоровым добровольцам. Во всех этих случаях ксилит активировал тромбоциты, которые являются компонентом крови, контролирующим свертывание крови.

Тромбы являются основной причиной сердечного приступа и инсульта. Ученые посоветовали пациентам избегать употребления в пищу ксилита и других сахарных спиртов, написание которых заканчивается на "итол". Вместо этого они рекомендовали использовать умеренное количество сахара, меда или фруктов, чтобы подсластить пищу.