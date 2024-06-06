Российские ученые разработают калькулятор старения

Развитие медицины предполагает еще один этап: от профилактики, диагностики и лечения заболеваний врачи перейдут к управлению процессами старения. Об этом рассказала главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева на сессии ПМЭФ "Превентивная медицина: Предупредить или лечить?".

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Недавно в Российском геронтологическом научно-клиническом центре был создан Институт старения - для изучения процессов, происходящих в организме человека с возрастом ,и уменьшения негативных изменений.

"Разрабатываются методы определения биологического возраста и возможности влияния на скорость старения. Этим занимается наш Институт изучения старения", - отметила Ольга Ткачева.



В частности, учеными института проводится масштабное исследование RUSS AGE, цель которого - разработать оригинальный калькулятор определения биологического возраста (то есть сохранения здоровых функций организма). Здесь же изучают фенотипы старения в российской популяции, ведь у каждого организма свой сценарий старения, который зависит и от генотипа, и от внешних факторов, и от поведения самого человека.