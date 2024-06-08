Найден способ распознавания деменции задолго до появления ее признаков

Развитие деменции можно выявить за девять лет до появления ее первых видимых признаков - снижения остроты ума и угасания памяти. К такому выводу пришли в Лондонском университете королевы Марии, сообщает пресс-служба вуза.

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Профессор университета Чарльз Маршалл назвал «критически важным» раннее прогнозирование развития деменции для разработки терапий, которые могли бы предотвратить необратимую потерю большого количества клеток мозга. Он выразил надежду, что разработанный учеными метод наблюдений за деятельностью мозга позволит более корректно оценивать вероятность и время развития деменции.

Новый подход позволяет заблаговременно выявить нарушения в работе, так называемой, DMN-сети мозга. Это набор из нескольких связанных друг с другом цепочек нейронов в разных отделах полушарий, которые активируются в периоды покоя и бездействия.

Наблюдая за работой мозга 80 жителей Британии, у которых не было даже намека на деменцию, ученые отметили, что функционирование DMN-сети значительно нарушается еще до появления первых видимых когнитивных нарушений. Такие сбои помогает выявить магнитно-резонансная томография.

Опираясь на эти выводы, исследователи разработали систему машинного обучения, анализирующую данные МРТ и оценивающую вероятность развития деменции в будущем. Проверки ее работы показали, что она способна заблаговременно выявить угасание мозговой деятельности с 82%-ной вероятностью.