Названы преимущества для здоровья кетодиеты

Всё больше научных работ показывают, что кетодиета может повлиять на аутизм, биполярное расстройство, болезнь Альцгеймера. Элин Декейстер, нейропсихолог и руководитель лаборатории взаимодействия мозга и образа жизни, объяснила, как связаны питание и здоровье человека.

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Декейстер и её коллеги изучают влияние кетогенных вмешательств на психическое здоровье. Такие вмешательства представляют собой приведение организма в состояние кетоза. Оно возникает при наличии в крови определённого количества кетонов. Эти вещества — топливо для тела. Также они могут регулировать экспрессию нашей ДНК, влияя на то, как проявляются гены; кетоны отличаются противовоспалительным эффектом, защищают клетки мозга.

Есть три способа достижения кетоза. Первый — голодание, второй — приём добавок кетонов в жидкой или порошковой форме, третий — следование кетогенной диете.

Для переключения организма на сжигание жира необходимо перейти на диету с низким содержанием углеводов. Это позволит также телу перейти в кетоз.

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Тем не менее кетодиета подходит не всем. Её нельзя соблюдать при неконтролируемом диабете или чрезмерном употреблении алкоголя, при некоторых нарушениях обмена веществ, заболеваниях почек, нарушениях сердечного ритма, приёме определённых лекарств.

Результаты исследований показывают, что кетогенная диета может защитить от болезни Альцгеймера, уменьшить симптомы биполярного расстройства.

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