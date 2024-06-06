Академик рассказал о сценариях старения человека

Старение — это не болезнь, а нарушение определенных биохимических процессов нашего организма, рассказал 6 июня во время тематической сессии «Здоровое общество» ПМЭФ-2024 замдиректора по научной работе Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Илья Еремин.

Зачастую хронологический возраст не отражает реальное состояние организма, отметил ученый.

«Все мы стареем: кто-то медленнее, кто-то быстрее. Объективно оценить состояние человека способен биологический возраст», — пояснил Илья Еремин.



По его словам, на процесс можно влиять уже сейчас, например, поддерживая свой иммунитет, что поможет уменьшить развитие любых заболеваний.

Задуматься о своем биологическом возрасте можно в любое время, считает специалист.